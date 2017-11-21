На северо-востоке Нигерии в мечете произошел теракт: есть жертвы

Сегодня в одной из мечетей в городе Муби на северо-востоке Нигерии прогремел мощный взрыв. Произошло это в тот момент, когда в здании мусульманского храма находились прихожане, сообщает Islam-today.

По предварительным оценкам, в результате погибли, как минимум, тридцать человек. Десятки человек получили ранения.

Сейчас на месте трагедии продолжают работать все экстренные службы.

Со ссылкой на местную полицию сообщают СМИ, произошедшее было терактом. Взрывное устройство в действие привел смертник.

Ни одна из действующих в стране террористических группировок ответственности за теракт на себя пока не взяла.