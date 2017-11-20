Во Франции запретили совершать намаз на улицах

Полиция «будет мешать» тем, кто станет молиться на улицах французских городов. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жерар Коллон, который, к слову, одновременно является министром по делам религий страны, сообщает Islam-today.

«Молитв ну улицах не будет, мы будем мешать молитвам на улицах», - заявил, в частности, министр в интервью для СМИ. Таким образом Коллон прокомментировал конфликт, возникший в парижском пригороде Клиши-ла-Гаренн в пятницу, 10 ноября.

Напомним, тогда, около ста народных избранников из парижского региона - мэров, парламентариев, а также региональных и муниципальных депутатов - прошли по городу с плакатами, призывающими прекратить «незаконные молитвы на улицах». Политики попытались не дать провести молитву местным мусульманам, которые уже девять месяцев делают это на центральной пешеходной улице Клиши-ла-Гаренн, перед зданием мэрии.

Люди молятся на улице в знак протеста против закрытия молельного зала в центре города, который раньше посещали от 3000 до 5000 человек. Местный мэр попросту решил не продлевать срок аренды муниципального здания и «посоветовал» местным верующим посещать мечеть, расположенную в полутора километрах.