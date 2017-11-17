Мусульмане хотят государственный праздник и выходной на Курбан-Байрам

После того, как Верховная Рада решила сделать выходным днем католическое Рождество 25 декабря, представители других религий тоже решили, что было бы хорошо, если бы и их религиозный праздник стал общегосударственным выходным днем. И обосновали свою позицию, сообщает "24 канал".

Напомним, отныне католическое Рождество 25 декабря будет официальным выходным днем. Зато 2 мая стало обычным рабочим днем.

Муфтий Духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов поддерживает такую идею. Но предлагает, чтобы один из главных праздников мусульман – Курбан-Байрам, тоже был выходным в Украине.

"Если быть последовательными и справедливыми, то главный праздник мусульман – Курбан-Байрам, также можно сделать выходным днем", – отметил Саид Исмагилов.

Муфтий отметил, что многие могут не согласиться с таким решением, однако напомнил, что, согласно Конституции Украины, ни одна религия не может иметь преимуществ перед другими.

"Мусульмане хотят, чтобы и наш главный праздник стал общегосударственным выходным днем. Оппоненты этой идеи говорят, что каждый мусульманин имеет право взять выходной день у работодателя на празднования своего религиозного праздника. Но на самом деле это не так легко реализовать. Например, если на мусульманский праздник будет назначено ЗНО или экзамен в университете, или защита диссертации, или проверка контролирующих органов, или еще что-то, через что человек встанет перед вопросом: "Выполнить свою духовную потребность, или не потерять работу/учебы/ должность и прочее?". Гораздо легче когда религиозный праздник является общенациональным выходным днем, и точно никто не назначит испытания или проверки на этот день", – убежден Саид Исмагилов.

Относительно того, что Курбан-Байрам каждый год приходится на другую дату, муфтий не видит никаких проблем. Ведь Кабмин и так каждый год утверждает праздничные и выходные дни.

"Кое-кто вопит о том, что у нас и так много праздников в календаре. Ну можно же "обменять", как этот раз какой-то праздник на другой. Ну например, вот 1 мая мы празднуем? Мир, труд, май? Вам принципиально праздновать 1 мая? Или можете согласиться на что-то новенькое, чего раньше не было? Вам все равно, а нам приятно", – подытожил Саид Исмагилов.