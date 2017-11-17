В Турции муфтиям разрешили проводить бракосочетания граждан в мечетях

В Турции принят закон, разрешающий мусульманским муфтиям проводить бракосочетания в мечетях, и он уже вызвал протесты гражданских активистов и оппозиционных политиков, которые усматривают в нем посягательство на права женщин и светские основы государства. Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на theguardian.

Закон, разрешающий муфтиям проводить церемонии венчания, прошел голосование в парламенте, был утвержден президентом Реджепом Таипом Эрдоганом и опубликован в официальном издании, несмотря на протесты активистов неправительственных организаций и оппозиционных парламентариев. Особое раздражение оппозиции вызвало жесткое заявление Эрдогана в адрес оппозиции, прозвучавшее еще в октябре – о том, что закон будет принят «в любом случае, хотите вы этого или нет».

Теперь муфтии могут официально проводить церемонии венчания, ранее это была исключительно функция государственных чиновников из служб регистрации актов гражданского состояния. В законе также содержится положение о том, что лица, свершившие «аморальные поступки» до вступления в брак, не могут претендовать на турецкое гражданство.

Сторонники нового закона уверяют, что он ни в чем не посягает на правила гражданского бракосочетания, не создает лазеек для ранних браков и многоженства, а всего лишь узаконивает традицию и делает обряд венчания в мечети официальным и удобным для правоверных. Оппоненты же утверждают, что закон вносит совершенно ненужный раскол в общество, еще не оправившееся от последствий неудавшегося прошлогоднего переворота и продолжающейся кампании подавления несогласных – в стране, где уже 16 месяцев действует режим чрезвычайного положения.