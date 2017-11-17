В Медине завершили подготовку к сезону Умры

В соответствии с указаниями Хранителя двух святых мечеть короля Салмана и наследного принца Мухаммада Бин Салмана Президиум по делам мечети Пророка в Медине завершил подготовку к предстоящему сезону Умры.

Как сообщает Islam-today со ссылкой на Saudi Gazette, в данный момент для лучшего доступа паломников открыты все 100 дверей мечети.

«Нашей целью была полная подготовка Мечети Ан-Наби и ее объектов к сезону Умры. Мы продумали все – от вопросов открытия и контроля ворот, сохранения чистоты как в самой мечети, так и в ее окрестностях, до обеспечения людей с ограниченными возможностями здоровья и пожилых специальными инвалидными колясками и помощи заблудившимся», - говорит заместитель главы Президиума, доктор Аль аль-Обейд.

Кроме того, по его словам, в сезон Умры паломникам будет доступна вся литература и аудиоматериалы, хранящиеся в библиотеке Пророка Мухаммада.