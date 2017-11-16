В Саудовской Аравии мужчина пообещал простить убийцу своего сына, если тот выучит Коран

В Саудовской Аравии мужчина пообещал простить убийцу своего сына, если тот выучит наизусть текст Священного Корана.

Как сообщает Islam-today со ссылкой на Al Arabiya, мужчина по имени Рабиа аль-Дусари лишился сына Абдуллы, однако согласился простить убийцу, которого зовут Файсал аль-Амери, если он во время нахождения в тюрьме сможет запомнить весь текст мусульманского священнописания.

Сообщается, что сына мужчина потерял в результате драки, которая возникла неподалеку от его дома. Простить преступника убитый горем отец согласился после беседы с представителями Высшего комитета по исправлению Восточной провинции КСА.

Однако мужчина отказался от материальной компенсации и поставил одно лишь условие: к моменту освобождения из тюрьмы убийца выучит Коран.