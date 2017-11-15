Школьница из Вены создала смайлик в хиджабе

По всему миру около 550 миллионов женщин носят хиджаб, но для них до сих пор не было изображений и символов на мобильном телефоне. Шестнадцатилетняя школьница Рауф Альхумеди из Вены убедила компьютерного гиганта Apple ввести такой смайлик, сообщает "Седмица".

Теперь американский журнал "Time" объявил ее самым влиятельным подростком в мире в 2017 году.

Рауф Альхумеди носит хиджаб с тринадцати лет. "Это важно для моей идентичности", - говорит она.

Однако на телефоне эмодзи, похожего на мусульманку в хиджабе, не было.Поэтому девушка из Саудовской Аравии обратилась в Apple и в Юникод-Консорциум, который устанавливает стандарты для пиктограмм.

С этой осени миллионы людей найдут на своих дисплеях женщину с большими глазами в фиолетовом хиджабе.

"Символ будет позитивно влиять на мир, особенно на людей, настроенных против хиджаба или против ислама как вероучения, когда будут обнаруживать эмодзи на своем мобильном устройстве", - сказала Альхумеди.

Рауф любит Вену и закончит школу в столице Австрии в 2019 году. Ее отец дипломат. Поэтому время от времени она живет и в Берлине. Она занимается социальными проектами, читает много книг и увлекается кикбоксингом: "потому что мне это доставляет удовольствие и дает чувство безопасности как женщине".