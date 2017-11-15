В Саудовской Аравии шахматистки впервые могут решать, надевать им хиджаб или нет

На беспрецедентно «демократичный» шаг решились власти Саудовской Аравии, в которой в эти дни стартует Чемпионат мира по быстрым шахматам среди женщин.

Как сообщает Islam-today со ссылкой на сайт ФИДЕ, дресс-код, как и положено в мусульманском государстве, по-прежнему существует, однако в этом году участницы турнира впервые сами могут решить, надевать им хиджаб или нет. Среди обязательных требований – только брюки темного цвета и белая блузка с высоким воротником.

В ФИДЕ такое решение назвали историческим.

Напомним, ранее организация Чемпионата Мира в Саудовской Аравии вызвала большую критику среди шахматистов из западных стран, в связи с тем, что участниц турнира обзывали носить хиджаб или абайу.