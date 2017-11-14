В США выпустят куклу Барби в честь фехтовальщицы-мусульманки
13:07, 14 ноября 2017Ислам
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Фото: islam-today.ru
Американская компания Mattel, занимающаяся производством кукол Барби, объявила о том, что в скором времени будет выпущена новая кукла в честь американской фехтовальщицы Ибтихадж Мухаммад, которая стала первой мусульманкой в хиджабе в составе сборной США на Олимпийских играх 2016 года в Бразилии.
Как сообщает Islam-today, планируется, что в продажу Барби-«мусульманка» поступит уже в следующем году.
Сама фехтовальщица уже с гордостью продемонстрировала свою маленькую копию в Instagram.
Отмечается, что, помимо костюма фехтовальщицы с саблей и шлемом, среди одежек куклы будут и элегантные, но скромные вечерние наряды.
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