В США выпустят куклу Барби в честь фехтовальщицы-мусульманки

Американская компания Mattel, занимающаяся производством кукол Барби, объявила о том, что в скором времени будет выпущена новая кукла в честь американской фехтовальщицы Ибтихадж Мухаммад, которая стала первой мусульманкой в хиджабе в составе сборной США на Олимпийских играх 2016 года в Бразилии.

Как сообщает Islam-today, планируется, что в продажу Барби-«мусульманка» поступит уже в следующем году.

Сама фехтовальщица уже с гордостью продемонстрировала свою маленькую копию в Instagram.

Отмечается, что, помимо костюма фехтовальщицы с саблей и шлемом, среди одежек куклы будут и элегантные, но скромные вечерние наряды.