В пригороде Парижа местные жители протестовали против совершения намаза на улице

Во французском городе Клиши, пригороде Парижа, вспыхнули столкновения между местными жителями и мусульманами, которые пытались провести намаз на улице. Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на Associated Press.

Полиция встала между несколькими десятками мусульман, которые в нарушение законодательства Франции пытались совершить намаз под открытым небом, и более чем сотней жителей Клиши, пытавшихся их остановить. Мусульмане скандировали "Аллах акбар", тогда как протестующие жители пели "Марсельезу".

Ранее мусульмане в течение многих месяцев использовали площадь возле городской администрации для намаза.

Мэр Клиши Реми Музуа призвал жителей города выйти в пятницу, 10 ноября, на молчаливую демонстрацию, "направленную на защиту республиканского секуляризма и верховенства закона". Французы, откликнувшиеся на призыв мэра, заявили в ходе акции протеста, что "Франция – это место, где на улице не молятся".

В ходе акции протеста никто не пострадал.