Саудовский богослов разрешил мусульманам совершать намаз в церквях и синагогах

Член Высшего совета богословов Саудовской Аравии Абдалла бин Сулейман аль-Манеа издал фетву, которая разрешает мусульманам совершать намаз в храмах других монотеистических религий.

Как сообщает Islam-today со ссылкой на "Arab News", богослов заявил, что ислам – это религия мирного сосуществования, а не насилия. В качестве примера он привел историю о встрече Пророка Мухаммада с христианами, которым он позволил совершить молитву в мечети.

Несколько лет назад этот же богослов издал фетву, разрешающую приверженцам ислама заходить в церкви в целях получения новых знаний и расширения кругозора.