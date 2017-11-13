Саудовский богослов разрешил мусульманам совершать намаз в церквях и синагогах
15:00, 13 ноября 2017Ислам
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Фото: islam-today.ru
Член Высшего совета богословов Саудовской Аравии Абдалла бин Сулейман аль-Манеа издал фетву, которая разрешает мусульманам совершать намаз в храмах других монотеистических религий.
Как сообщает Islam-today со ссылкой на "Arab News", богослов заявил, что ислам – это религия мирного сосуществования, а не насилия. В качестве примера он привел историю о встрече Пророка Мухаммада с христианами, которым он позволил совершить молитву в мечети.
Несколько лет назад этот же богослов издал фетву, разрешающую приверженцам ислама заходить в церкви в целях получения новых знаний и расширения кругозора.
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