На австралийском телевидении запустили реалити-шоу, героями которого являются мусульмане

На одном из центральных телеканалов Австралии стартовало реалити-шоу, главными героями которого являются мусульмане. Как отмечают создатели, проект «Мечеть по соседству» должен лучше познакомить жителей страны с жизнью мусульманской общины и исламскими традициями, сообщает Islam-today.

Создателям телепроекта разрешили сделать практически невозможное – снять одну из австралийских мечетей, что называется, изнутри.

Имам мечети и его помощник рассказали телезрителям о том, как и чем живут верующие мусульмане. Еще одним героем реалити-шоу стала директор Исламской женской ассоциации Квинсленда Джалила Абдельсалям, которая рассказала о неожиданной встрече с известным политиком праворадикального толка и исламофобом Полин Хансон в Сиднее.

По словам мусульманки, они не только пожали друг другу руки, но и сделали совместное селфи.