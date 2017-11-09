В Киеве выбрали лучших чтецов Корана

В Исламском культурном центре Киева в течение двух дней соревновались чтецы Корана. На организованный ДУМУ «Умма», ГС «Всеукраинская ассоциация «Альраид» и ИКЦ столицы при поддержке Лиги исламского мира – Королевство Саудовская Аравия и Всемирной ассоциации по изучению Священного Корана и Сунны (HQMIO) на XIX Всеукраинский конкурс в этом году приехали 63 участника, сообщает "Ислам в Украине".

Знание коранического текста и соответствие декламации строгим правилам таджвида оценивало компетентное жюри.

Названы имена лучших чтецов – в каждой категории определилась тройка лидеров. Среди хафизов (знатоков всего Корана) первое место заняла Самия Ерада, на втором месте – Мурад Хамада, а третьим стал Адам Исхак.

Победители получили денежные призы. Впрочем, каждый из тех, кто приложил много усилий и времени, достиг высокого уровня декламации, тоже не ушел с пустыми руками: все участники получили в подарок книги.