В Медине по маршруту главных мусульманских святынь будут курсировать туристические автобусы

Отныне туристы и паломники могут ознакомиться с достопримечательностями одной из главных мусульманских святынь, города Медины, с помощью автобусных туров. Об этом сообщает Islam-today.

Наиболее исторически и культурно значимые объекты древнего города мусульманам покажут специальные двухэтажные автобус, которые одновременно могут вместить более 60 человек.

Тур включает в себя посещение 11 достопримечательностей Медины, в том числе мечетей Ан-Набави, Аль-Киблатайн и Куба, ворот Ас-Салам, площади Аль-Манаха, кладбища Аль-Баки, горы Ухуд, улицы Султана и т.д.

Историческую и культурную информацию об объектах можно прослушать на восьми языках, в том числе арабском, английском, французском, турецком, а также малазийском, индонезийском, персидском и урду.