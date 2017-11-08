В Лондоне 30 религиозных лидеров поддержали новую мечеть

Порядка 30 религиозных лидеров Лондона единогласно осудили возражения ряда жителей района Голдерс Грин против открытия в нем мечети.

В лондонском пригороде, где проживает большая иудейская диаспора, вспыхнула исламофобская кампания по противодействию появлению исламского центра, сообщает Islam-today.

Поводом послужило приобретение духовной организацией мусульман здания старого дворца культуры для его переделки в исламский центр.

Лидеры конфессиональных общин данного района решили совместно выступить против исламофобии и поддержать мусульманскую общину в ее планах. Так представители католической, англиканской, методистской, греческой, квакерской и православной церквей, а также сикхские священники и раввины подписали открытое письмо в поддержку исламской организации.