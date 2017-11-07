Турция предоставила гуманитарную помощь мусульманам-рохинья

Турецкое Агентство по сотрудничеству и координации направило очередную партию гуманитарной помощи мусульманам-рохинья, которые проживают в провинции Аракан в Мьянме.

Как сообщает Islam-today, сотрудники агентства распределили пакеты с продовольствием среди жителей села Кйи Ни Пин, находящегося вблизи городка Пауктау. Гуманитарная помощь была распределена с разрешения властей штата Аракан.

Местная администрация заявила, что в будущем продолжит сотрудничать с Турцией и будет оказывать логистическую поддержку при распределении гумпомощи.

За год численность населения Кйи Ни Пин возросло с 5 до 6 тысяч человек. В связи с этим увеличилась и потребность сельчан в продовольствии.