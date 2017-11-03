После теракта в Нью-Йорке мечети штата Нью-Джерси начали получать угрозы

После теракта на Манхеттене, в результате которого погибли 8 человек, несколько мечетей американского штата Нью-Джерси получили угрозы.

Телефонными угрозами и угрозами в социальных сетях, в частности, буквально завалили мечеть Умара города Паттерсон, в котором проживал выходец из Узбекистана Сейфулло Саипов, наехавший на автомобиле на прохожих, сообщает Islam-today.

В мусульманском храме сообщили, что только накануне, 2 ноября, к ним поступило 8 телефонных звонков с угрозами «сжечь мечеть» и «убить всех». Об этих сообщениях администрация мечети немедленно сообщила в полицию.

Особую обеспокоенность возможным всплеском насилия в отношении приверженцев ислама выражают местные мусульмане. «Все сообщество не должно брать на себя вину за то, что натворил один человек», - говорит прихожанин мечети Умара Раджа Сален.

Напомним, теракт на Манхеттене 29-летний выходец из Узбекистана совершил 31 октября. На арендованном фургоне он наехал на прохожих на одной их самых оживлённых улиц Нью-Йорка. В результате погибли 8 человек. И еще более десятка получили ранения. Саипову уже предъявлены обвинения в терроризме. Ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь.