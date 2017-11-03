В Таджикистане могут уволить имамов, которые получили образование за рубежом

В скором времени в Таджикистане могут уволить всех имам-хатибов мечетей, получивших образование в зарубежных религиозных учебных заведениях. С соответствующей инициативой выступил республиканский Комитет по делам религии, сообщает Islam-today.

«Имам-хатибов мечетей, получивших религиозное образование за рубежом, заменят представители духовенства, учившиеся в Таджикистане. Соответствующее поручение уже дано руководителям управления комитета в городах и регионах страны», - цитирует пресс-секретаря комитета Афшина Мукима РИА Новости.

Примечательно, что глава Совета улемов Исламского центра Таджикистана Саидмукаррам Абдукодирзода поддержал данную инициативу. Однако, по его мнению, речь должна идти не обо всех имам-хатибах, обучавшихся в свое время за рубежом, а о том, каким течениям и направлениям ислама они обучались.