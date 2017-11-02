Лидер Мьянмы впервые побывала на территории мусульман-рохинджа

Глава МИД и фактический лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи впервые побывала на территории штата Ракхайн, который населен, по большей части, мусульманами-рохинджа.

Отмечается, что это – первый с момента начала эскалации военного конфликта, в результате которого были сожжены дома сотен представителей этнического меньшинства, сообщает Islam-today.

Напомним, по последним данным, с начала спецоперации в штате Ракхайн 25 августа, Мьянму были вынуждены покинуть более шестисот тысяч мусульман-рохинджа. Большая их часть бежала на территорию соседнего Бангладеш. Су Чжи же не посещала Ракхайн с момента вступления в должность после победы на выборах, состоявшихся в 2015 году.