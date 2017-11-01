В Ираке шииты запретили флаг Израиля

Парламент Ирака утвердил реализацию уже принятого закона об уголовной ответственности за демонстрацию "сионистской символики", включая государственный флаг Израиля. Об этом сообщает MIGnews.com со ссылкой на "The Times of Israel".

В частности, "поднятие израильского флага на публичных собраниях", согласно этому закону, будет считаться уголовным преступлением, сообщает курдское издание Rudaw.

Какое именно наказание грозит нарушителям нового закона, впрочем, пока не сообщается.

Ирак и Израиль не поддерживают дипломатических отношений, но что именно стало причиной для сегодняшнего голосования, неизвестно.

Возможно, толчком для голосования по поводу активного применения данного закона стали израильские флаги, которые демонстрировались во время акций курдов в преддверии референдума о независимости Иракского Курдистана.

Отмечается, что решение иракского парламента должно соблюдаться всеми государственными институтами.

Решение парламента было пролоббировано Высшим исламским советом шиитов Ирака, у которого есть тесные связи с властями Ирана.