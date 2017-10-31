Муфтий считает, что Окуева погибла как шахидка

Муфтий Духовного управления мусульман Украины «Умма» Саид Исмагилов считает, что Амина Окуева погибла как шахидка, мученця, которая отдала жизнь за Аллаха.

Об этом сообщает РиСУ, ссылаясь на слова муфтия на его странице в Фейсбуке.

«Мы все принадлежим Аллаху, и мы все к Нему возвращаемся.

Душа и сердце болит, ум еще отказывается осознать это, но поступило подтверждение смерти нашей героической сестры-мусульманки Амины Окуевой.

Она героическая женщина-воин. Она очень старательная мусульманка, она всегда молилась, соблюдала пост и отвечала высоким нравственным качествам, присущим верующим! Она защищала Украину и не боялась смерти. Я свидетельствую о том, что она погибла как шахидка-мученица, отдав жизнь ради Аллаха на пути справедливости, и войдет в Рай», – отметил муфтий.

Саид Исмагилов заверил, что Амину Окуеву будут ставить как «пример героической украинской мусульманки» и молиться за нее.

«Но важно, чтобы и в этой жизни сохранялась память о героях. Поэтому я прошу, чтобы Амине Окуевой посмертно присвоили звание Героя Украины. Я свидетельствую, что она полностью достойна быть героем нашей страны.

Пусть Всевышний Аллах будет милостив к нашей Амине», – отметил муфтий Саид Исмагилов.