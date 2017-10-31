Названа причина падения крана в Запретной мечети Мекки

В результате тщательного анализа технических, инженерных и геофизических отчетов, а также докладов Президиума метеорологии и окружающей среды, комиссия экспертов пришла к выводу, что причиной падения строительного крана в Запретной мечети Мекки стал природный фактор. Об этом сообщает Islam-today со ссылкой на marwa.ru.

Именно выводы экспертов стали основанием для оправдания 13 сотрудников компании «Сауди бин Ладен груп», которые проходили по уголовному делу в качестве обвиняемых.

«Кран был в вертикальном, правильном и безопасном положении. Не было ошибки, допущенной обвиняемыми, которые приняли все необходимые меры предосторожности», - цитирует ресурс материалы дела.

Оправдательный приговор означает, что пострадавшие не получат никаких компенсаций кроме тех, которые им уже выплатил саудовский король. Также оправданным не придется возмещать материальный ущерб мечети. Напомним, в результате обрушения строительного крана в Запретной мечети в сезон Хаджа-2015 погибли более сотни человек. Более двухсот пострадали.