Исследование: к 2030 году около трети всего молодого населения мира будет мусульманами

Авторы нового исследования о количественном соотношении представителей различных мировых религий в будущем пришли к выводу, что к 2030 году порядка трети всего молодого населения мира, то есть людей в возрасте от 15 до 29 лет, будет мусульманами.

Исследование проведено Mastercard совместно с мусульманским туристическим порталом HalalTrip, сообщает Islam-today.

Эксперты также проанализировали, как будет развиваться в будущем мусульманский туризм. Как оказалось, к 2025 году мусульмане в возрасте от 18 до 36 лет будут тратить на путешествия по миру более 100 миллиардов долларов в год. Это – в два раза больше, чем в 2016 году.

Сейчас основными направлениями для путешествующих мусульман являются Малайзия и Индонезия. Также популярны Япония, Таиланд и Австралия.