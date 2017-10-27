В Малайзии построят первую сейсмоустойчивую мечеть

В Малайзии в скором времени появится первая в мире сейсмоустойчивая мечеть. Мусульманский храм в штате Сабах будет построен на месте прежней мечети, разрушенной землетрясением в 2015 году, собщает Islam-today.

По предварительным оценкам, стоимость строительства составит 2,6 миллиона долларов. Работы планируется начать в следующем году.

Отмечается, что мечеть будет не только сможет перенести землетрясение, но и будет оборудована солнечными панелями, которые обеспечат храм электроэнергией, и системой сбора дождевой воды.

Одновременно мечеть сможет вмещать до 2,5 тысяч верующих. По словам властей штата, мусульманский храм станет настоящей достопримечательностью.