Власти Саудовской Аравии хотят модернизировать Мекку

Власти Саудовской Аравии заявили о намерении модернизировать главный для мусульман всего мира город - Мекку. На международном форуме «Будущая инвестиционная инициатива» был продемонстрирован видеоролик о том, как будет выглядеть Запретная мечеть в будущем, сообщает Islam-today.

Как оказалось, саудовские эксперты планируют построить над Каабой выдвижную крышу. Инициатива эта, к слову, была воспринята весьма неоднозначно. Верующие заявили, что это «разрушит исторический характер одного из самых священных мест ислама».

Мусульмане, по их словам, должны молиться под открытым небом, «чтобы ничего не мешало милости Бога сойти на Землю».

Cтоит отметить, что Мекка и Медина не являются объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО, а потому саудовские власти имеют право проводить здесь все необходимые, по их мнению, работы. Возведение же крыши, как оказалось, далеко не единственное изменение, которое в скором времени будет произведено в мусульманских святынях.

Так, планируется расширить комплекс Запретной мечети, построив 6 новых этажей для молитвы. Кроме того, здесь дополнительно появятся 21 тысяча туалетов, 860 эскалаторов и 24 лифта для людей с ограниченными возможностями здоровья.