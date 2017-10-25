В Пакистане одна из наибольших мечетей приняла участие в акции солидарности с женщинами

Одна из крупнейших мечетей столицы Пакистана приняла участие в акции солидарности с представительницами прекрасного пола.

Как сообщает Islam-today, в знак поддержки женщин, страдающих раком молочной железы, мечеть Фейсала в Исламабаде была подсвечена розовым цветом.

Инициатором проекта стала компания Pink Ribbon, акция которой, называющаяся «Розовая лента», призвана привлечь внимание мировой общественности, в том числе и мусульманских стран, к раннему выявлению заболевания.

Мечеть Фейсала в Исламабаде вмещает до 300 тысяч верующих и входит в десятку крупнейших мусульманских храмов в мире.