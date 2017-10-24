В ОАЭ будут штрафовать за намаз на обочине

Автомобилистов в ОАЭ начнут штрафовать за остановку на обочине для совершения намаза. Отныне молитва на обочине дороги может обернуться верующим солидными финансовыми потерями в 136 долларов, сообщает Islam-today.

Как отметил директор Департамента дорожного движения полиции Дубая, необходимость подобной меры объясняется тем, что «остановка на придорожных территориях является опасным нарушением, которое может привести к смертельным авариям, особенно на автомагистралях».

Решение о запрете намаза на обочине было принято после инцидента на шоссе Sheikh Mohammad Bin Zayed Road, когда в минувшие выходные автомобилист врезался в людей, совершающих молитву на обочине дороги. К счастью, жертв удалось избежать. Однако трое из шестерых раненых находятся в тяжелом состоянии.