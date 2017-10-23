В Индии мусульманкам запретили постить селфи в соцсетях

Индийская исламская семинария Дар-уль-Улюм Деобанд выпустила фетву, оговаривающую правила поведения мусульманок в социальных сетях. Муфтий Тарих Кашми посчитал, что практика публикации в соцсетях своих фотографий, прежде всего селфи, должна быть немедленно прекращена, поскольку нарушает исламские законы, NEWSru.com со ссылкой DNA India.

Фетва была выпущена после того, как некий мусульманин обратился к авторитетным учителям с вопросом, можно ли его жене публиковать свои селфи в соцсетях. Ответом стало разъяснение по поводу того, что мусульманским женщинам неприлично показывать свои лица.

"Ислам не позволяет фотографировать мусульманских женщин. Загружая и публикуя свою фотографию на Facebook, WhatsApp и т. д., мусульманки нарушают традиции ислама и шариата. Им не разрешают показывать свои лица другим мужчинам", - настаивает муфтий.

Он призвал единоверцев строго следить за тем, чтобы девочки носили хиджаб, а женщины - паранджу, и их фотографии не попадали в интернет.

Несколько дней назад эта же исламская семинария выпустила фетву, запрещающую мусульманкам выщипывать и как-либо формировать свои брови и стричь волосы. Духовные наставники попросили мусульманок держаться подальше от салонов красоты, поскольку ислам не разрешает носить губную помаду и делать макияж, привлекающий мужчин.