В Мекке Группа экспертов работает над способами укрепить покрывало Каабы

Группа экспертов университета Умм аль-Кура в Мекке работает над способами укрепить покрывало Каабы – кисву, чтобы уменьшить ее износ. В качестве одного из наиболее вероятных способов решения этой задачи рассматривается добавление в ткань кевларовых нитей, сообщает Islam-today.

«Мы думаем, что кевлар позволит уменьшить износ шелкового покрывала, вызванный его весом», - цитирует ответственного за кисву в саудовском Управлении по делам двух святынь ислама Мухаммада Баджуду телеканал Al-Arabiya.

Напомним, согласно традиции, изначально покрывала Каабы накладывались друг на друга, однако теперь его меняют раз в год – в период Хаджа. Фрагменты же полотнища преподносятся в качестве подарка особо уважаемым гостям. Площадь покрывала, к слову, составляет 658 квадратных метров, масса – 820 килограмм, в том числе 670 килограммов шелка и 150 килограммов золотых нитей.