В Канаде запретили носить бурки и никабы

В канадской провинции Квебек приняли закон «о религиозном нейтралитете». Отмечается, что рассчитан он, в первую очередь, на тех, кто носит никаб и бурку, сообщает Islam-today.

Запрет, в частности, распространяется на госслужащих, а также врачей, учителей и воспитателей детских садов. Кроме того, закрывать лицо отныне запрещено в общественном транспорте и при получении государственных услуг.

«Мы просто говорим о том, что по причинам, связанным с коммуникацией, идентификацией и безопасностью, государственные услуги нужно предоставлять и получать с открытым лицом», -цитирует премьер-министра провинции Филиппа Куйяра RT.

Напомним, ранее стало известно, запрет на ношение бурки, молитву на улице, а также возведение новых мечетей могут запретить в Чехии.