Facebook и Google обвиняют в пропаганде исламофобии

Facebook и Google фактически пропагандировали исламофобию, размещая во время прошлогодней президентской гонки в США на своих ресурсах рекламные сообщения, направленные против мигрантов и мусульман. Об этом сообщает "Islam-today" со ссылкой на "Bloomberg".

По информации агентства, речь идет о рекламных роликах, которую в рамках своей кампании в соцсетях размещала консервативная организация Secure America Now («Обезопасить Америку сейчас»). В них содержались призывы запретить свободный въезд в США для жителей мусульманских стран.

В Google, тем временем, от обвинений поспешили откреститься. Так, представитель компании в интервью для Bloomberg заявил, что несколько подобных рекламных роликов все же были заблокированы. А в Facebook комментировать ситуацию и вовсе отказались.