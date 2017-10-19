В Мекке и Медине могут появиться специальные комнаты для детей паломников

В ближайшем будущем в Саудовской Аравии, где расположены главные исламские святыни, Мекка и Медина, могут появиться специальные детские комнаты или центры, оборудованные по самым последним технологиям, где паломники, совершающие ритуалы Хаджа или умры, смогут на время оставлять своих детей.

Как сообщает Islam-today, с инициативой о создании подобных учреждений выступили местные педагоги и психологи, пишет ресурс marwa. По их мнению, услуга эта могла бы предоставляться за счет благотворительных организаций, бесплатно для паломников, или же за символическую плату.

К тому же, это может помочь обезопасить детей паломников от различных инцидентов и опасных случаев во время выполнения родителями религиозных ритуалов.

Между тем, как отметил саудовский социолог Газиль Аль-Отайб, брать с собой маленьких детей в паломничество – крайне нежелательно.

«Я неоднократно видел, как родители несли своих маленьких детей на плечах кидать камни в Джамараты. В данном случае, когда на ритуал собирается такое огромное количество людей, такие паломники подвергают опасности не только здоровье своих детей, но и их жизни», - говорит он.