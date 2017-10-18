Большинство немцев выступили против введения мусульманских праздников

Большинство немцев (70,1%) высказались против предложения министра внутренних дел Германии Томаса де Мезьера на законодательном уровне ввести мусульманские праздники в отдельных регионах страны. Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на газету "Welt" и данные опроса социологического института INSA.

По данным опроса, из десяти немцев каждый седьмой не хотел бы введения мусульманских праздников, в поддержку такой законодательной меры выступили лишь 7,8%. Опрос по заказу таблоида Bild проводился с 13 по 16 октября, в нем приняли участие 2011 человек.

Ранее министр внутренних дел Томас де Мезьер заявил о готовности обсудить учреждение мусульманских праздников в отдельных регионах страны, за что подвергся жесткой критике со стороны собственной партии - Христианско-демократического союза (ХДС).

Поддержал позицию Томаса де Мезьера Центральный комитет немецких католиков (Zentralkomitee der deutschen Katholiken, ZdK). "В мультирелигиозном обществе в регионах с высоким числом благочестивых мусульман можно добавить мусульманские праздники, не изменяя христианской традиции нашей страны", - заявил президент ZdK Томас Штернберг газете Passauer Neue Presse.