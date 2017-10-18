В Чехии могут запретить совершать намаз на улице, строить мечети и носить никабы

В ближайшем будущем в Чехии могут запретить совершать намаз на улице, строить новые мечети и носить закрывающие лицо головные уборы. Об этом со ссылкой на парламентскую партию страны «Свобода и прямая демократия» сообщает Islam-today.

«Мы выступаем против того, чтобы в нашу страну стекались люди, стремящиеся навязать местному населению свои культурные ценности. Те, кто прибыл в нашу страну, должны приспособиться к нашим порядкам. И поэтому мы считаем недопустимым ежедневное отвлечение от работы для молитвы. Исходя же из соображений безопасности недопустимо, чтобы люди ходили по улице с закрытым лицом, а на основании наших гигиенических норм невозможно, чтобы в наших бассейнах купались люди в буркини. Более того, на фоне частых террористических атак в Европе надо задуматься, необходимо ли дальнейшее строительство мечетей», - сказал член партии, депутат парламента Чехии Ярослав Голик.

Согласно последним соцопросам, партия «Свобода и прямая демократия» пользуется поддержкой около 13% граждан страны, а потому, чтобы принять этот антиисламский закон, ей придется искать союзников среди других политических сил страны.