В США убийце 17-летней мусульманки грозит смертный приговор
13:15, 17 октября 2017Ислам
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Фото: islam-today.ru / Набра Хассанен
В США продолжается расследование жестокого убийства 17-летней мусульманки Набры Хассанен, которое произошло в штате Вирджиния буквально в преддверии священного месяца Рамадан.
Как сообщает Islam-today, на скамье подсудимых - 22-летний молодой мужчина по имени Мартинес Торрес. Примечательно, что предварительные слушания по делу пришлось отложить, поскольку правоохранители был вынуждены сдерживать убитых горем родителей погибшей мусульманки – мать девушки бросила в подозреваемого ботинок.
Напомним, Мартинес Торрес обвиняется по семи пунктам, по четырем из которых предусмотрено наказание в виде смертной казни.
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