В США убийце 17-летней мусульманки грозит смертный приговор

В США продолжается расследование жестокого убийства 17-летней мусульманки Набры Хассанен, которое произошло в штате Вирджиния буквально в преддверии священного месяца Рамадан.

Как сообщает Islam-today, на скамье подсудимых - 22-летний молодой мужчина по имени Мартинес Торрес. Примечательно, что предварительные слушания по делу пришлось отложить, поскольку правоохранители был вынуждены сдерживать убитых горем родителей погибшей мусульманки – мать девушки бросила в подозреваемого ботинок.

Напомним, Мартинес Торрес обвиняется по семи пунктам, по четырем из которых предусмотрено наказание в виде смертной казни.