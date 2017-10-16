Вопрос о представителях мусульман-рохинджа внесен в повестку Межпарламентского союза

Вопрос о положении представителей народности рохинджа включен в повестку 137-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в качестве чрезвычайного пункта повестки. Об этом сообщает ТАСС.

Вопрос будет обсуждаться на заседании в понедельник, 16 октября.

Сразу несколько делегаций, в том числе Бангладеш и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), выступили с совместным предложением обсудить вопрос "Преодоление глубокого гуманитарного кризиса и борьба с преследованием народности рохинджа и актами насилия в их отношении".

С похожим предложением выступила делегация Мьянмы, которая однако заявила, что страдают не только мусульмане рохинджа, но и представители других народов и вероисповеданий. Мексика и Япония выступили с предложением обсудить в качестве чрезвычайного пункта повестки запрет ядерных испытаний ситуацию в КНДР.

Большинство делегатов ассамблеи МПС проголосовали за предложение Бангладеш и ОАЭ.

Как сообщил генеральный секретарь МПС Мартин Чунгонг, всего было подано более 60 заявок, в итоге на голосование было вынесено три вопроса, так как все остальные отозвали свои заявки.