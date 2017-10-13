Представитель ООН отправился в Мьянму для помощи мусульманам-рохинья

Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман 13-17 октября планирует посетить Мьянму, чтобы предпринять попытку найти выход из кризиса в штате Ракхайн, где живут мусульмане-рохинья. Об этом сообщает Islam-today.

Фелтман проведет консультации для решения экстренных вопросов в тесном сотрудничестве с властями Мьянмы. В ходе переговоров замгенсека также попытается наладить конструктивное партнерство между правительством страны и ООН для устранения первопричин существующего кризиса.

ООН, в частности, требует от Мьянмы прекратить военные операции и остановить насилие над мусульманами, обеспечить доступ к населению для оказания гумпомощи, создать условия для добровольного и безопасного возвращения беженцев-рохинья, скрывающихся в соседнем Бангладеш.