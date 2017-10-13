Археологи обнаружили доказательства близости викингов к исламу

Археологи из Швеции обнаружили могилу викинга с именем Аллаха, выгравированным на погребальных одеждах. По словам исследователей, это является «ошеломляющим открытием», доказывающим близость викингов к исламу, сообщает Іslam-today.ru.

Фрагменты шелковой ткани представляют собой образец куфического письма - самого древнего вида арабской письменности. Надписи были обнаружены на предметах одежды в 2 отдельных захоронениях, что говорит о том, что на погребальные обычаи викингов сильно повлияла религия мусульман. Надписи содержат призывы не только имени Всевышнего, но и Али ибн Талиба - зятя и сподвижника пророка Мухаммада (с.а.в).

При этом слово «Аллах» написано зеркально. Ученые предполагают, что это попытка написать молитвы так, чтобы их было можно прочитать слева направо.

Ранее утверждалось, что арабские артефакты в могилах эпохи викингов - исключительно результаты разграбления. При этом версия о торговле викингов с мусульманскими странами во внимание не принималась, хотя надписи по-арабски встречались на их одежде.