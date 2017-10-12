В Палестине запретили приглашать мусульман к молитве через громкоговорители

Израиль запретил произносить азан через громкоговорители на территории одной из деревень на юге Западного берега Иордана. Израильские власти мотивировали соответствующее решение тем, что звуки призыва к намазу беспокоят еврейских поселенцев, сообщает Islam-today.

По словам координатора Комитета народного сопротивления в Хевроне Ратиба аль-Джебура, солдаты армии Израиля провели в деревне Ат-Тувани рейд и в устной форме запретили местным жителям азан через громкоговорители.

Военные предупредили, что проведут повторную проверку в случае несоблюдения данного запрета, добавил аль-Джебур.