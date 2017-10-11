В Таджикистане задержали имама и его прихожан за призыв к экстремизму

В северной части Таджикистана по обвинению в причастности к религиозному течению «Салафия», запрещенному в стране, были задержаны имам одной из мечетей и 4 прихожанина.

В отношении религиозного деятеля и его последователей возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности, сообщает Islam-today.

Наказание за подобные преступления предусматривается в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет. Власти Таджикистана поясняют, что большая часть участвующих в боевых действиях в Ираке и Сирии на стороне группировки террористов «Исламское государство» граждан страны- последователи религиозного течения «Салафия».