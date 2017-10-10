Имам из Индии попал в Книгу рекордов Гиннесса

Представитель исламского духовенства из штата Андхра-Прадеш, Индия, оказался в книге рекордов Гиннесса. Хафиз Корана Хашмат Али Хан из индийского города Виджаявада, кроме своей духовной работы, на профессиональном уровне занимается каратэ и тхэквондо, сообщает Islam-today.

Основанием для включения мусульманина в книгу Гиннеса послужило то, что он сумел выполнить 16 шагов тхэквондо 65 раз за 30 минут. Подобной техники и скорости исполнения спортсмену помогли добиться ежедневные тренировки.

30-летний Хашмат работает имамом, учителем религии, детским тренером по тхэквондо и каратэ.

Примечательно, что прежде мусульманин из Индии установил еще один рекорд – за 180 секунд он нанес 300 технически идеальных ударов.