У берегов Бангладеш затонула лодка с беженцами-мусульманами из Мьянмы: есть погибшие

У берегов Бангладеш перевернулась лодка с беженцами-мусульманами из Мьянмы. В результате погибло 23 человека, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на местную полицию.

По словам начальника полиции пограничного города Текнаф Миана Уддина, более половины жертв крушения были детьми. При этом он не смог уточнить, сколько людей пропало без вести, но выжившие и официальные лица заявили, что на лодке было от 60 до 100 человек.

Местные власти заявили, что 13 человек были спасены.

В ООН заявили, что число сбежавших мусульман рохинджа из Мьянмы в Бангладеш в результате массовых столкновений превысило 500 тыс. человек.