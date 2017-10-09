В Дании могут запретить бурку и никаб
18:12, 09 октября 2017Ислам
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Фото: islam-today.ru
Дания может присоединиться к ряду других европейских стран, запрещающих полное покрытие тела, в том числе такие виды одежды как бурка и никаб. Об этом сообщает Islam-today.
При этом подавляющее большинство законодателей, в том числе оппозиционные социал-демократы - самая крупная партия Дании - сообщили, что проголосуют за подобный закон.
Отмечается, что в основном данные меры направлены на консервативных мусульманок. При этом точная дата обсуждения проекта закона пока не объявлена.
Стоит напомнить, что в других странах Евросоюза – Франции, Австрии и Бельгии – уже введены аналогичные законы.
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