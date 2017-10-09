В Дании могут запретить бурку и никаб

Дания может присоединиться к ряду других европейских стран, запрещающих полное покрытие тела, в том числе такие виды одежды как бурка и никаб. Об этом сообщает Islam-today.

При этом подавляющее большинство законодателей, в том числе оппозиционные социал-демократы - самая крупная партия Дании - сообщили, что проголосуют за подобный закон.

Отмечается, что в основном данные меры направлены на консервативных мусульманок. При этом точная дата обсуждения проекта закона пока не объявлена.

Стоит напомнить, что в других странах Евросоюза – Франции, Австрии и Бельгии – уже введены аналогичные законы.