Через 40 лет мусульмане станут доминировать в Европе - исследование

Французский экономист Чарльз Гав обнародовал исследование, согласно которому через два поколения белое население Франции и остальной части старой Европы уступит место мусульманскому большинству, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Washington Times.

При исследовании ученый опирался на демографические тенденции в Европе. Гав заявил об «исчезновении европейского населения», так как численность коренных народов сокращаются, в то время как мусульмане продолжают демонстрировать устойчивый коэффициент рождаемости.

Гав приводит в работе цифры, согласно которым во Франции на одну европейскую женщину приходится 1,4 ребенка, а на мусульманку — 3,4 — 4. На сегодняшний день в стране проживают 67 миллионов человек, из которых уже 10% составляют мусульмане.