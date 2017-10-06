В ноябре состоится конкурс на лучшего чтеца Корана в Украине

Двухдневный конкурс на лучшего чтеца Корана в Украине будет проводиться 4–5 ноября в Исламском культурном центре Киева.

Как сообщает "Альраид", в конкурсе могут принять участие граждане Украины и имеющие вид на жительство в нашей стране, а также граждане постсоветских стран. Жители Украины проходят отборочные конкурсы в регионах - в местной религиозной общине при мечети или исламском культурном центре.

Единственный критерий деления на секции - уровень знаний, без учета возраста, пола и уровня родного языка конкурсанта.

Уровней сложности пять: весь Коран (30 джузов), 15 джузов, 10 джузов, 5 джузов и 2 джуза.

Оценивается как знание коранического текста, так и соответствие декламации правилам таджвида. Победители получат денежные призы.

Дополнительная информация - на странице Исламского культурного центра в Фейсбк.