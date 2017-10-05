В предместье Парижа закрыли "радикальную" мечеть

Префект полиции департамента Ивелин вынес предписание о закрытии мечети в городе Сартрувиле, в 15 км от Парижа. Отмечается, что культовое сооружение закрыто из-за «радикальных проповедей», сообщает Islam-today.

Речь идет о молельном зале в квартале Сité des Indes. В распоряжении префекта утверждается, что данная мечеть представляет собой авторитетный центр для приверженцев салафизма и, учитывая произносимые там проповеди и влияние, которое она оказывает на местную мусульманскую общину, является серьезной угрозой для общественного порядка и безопасности.

Помимо этого, префект полиции назвал молельный зал в Сартрувиле «давнишним очагом радикального ислама» и утверждает, что «в 2013 году несколько его прихожан уехали в Сирию», а другие «оказались в тюрьме по обвинению в подготовке терактов».

Саид Джеллеб, президент ассоциации мусульман Сартрувилля, в свою очередь, категорически отверг все обвинения. Если аргументы префекта имеют под собой основу, почему государство все эти годы ничего с этим не делало, рассуждает религиозный лидер.