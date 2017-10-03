В столице Бельгии открылась выставка о влиянии ислама на Европу

В Брюсселе открылась выставка под названием «Islam. It’s Also Our History» – «Ислам. Это и наша история». В экспозиции – артефакты, относящиеся к средневековью и современности, рассказывающие об истории ислама в Европе, сообщает Islam-today.

Как отметили организаторы выставки, цель ее – показать, каким образом ислам повлиял на Европу, сформировал западную культуру, медицину, философию, политику, язык и кулинарию.

«Мы хотим показать, что ислам – это не чуждое для Европы явление, а неотъемлемая ее часть, которая имеет 13-вековую историю», – цитирует оформителя выставки историка Изабель Бенуа издание Gulf News.

Помимо экспонатов, гостям предлагается просмотреть документальный фильм о влиянии ислама и мусульманской культуры на европейские страны. Выставка проработает до 21 января 2018 года.