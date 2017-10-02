В Австрии вступил в силу запрет на ношение паранджи
12:06, 02 октября 2017Ислам
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Фото: islam-today.ru
В Австрии официально вступил в силу запрет на ношение в общественных местах паранджи.
Как сообщает Islam-today, запрет распространяется не только на традиционно мусульманские атрибуты одежды, но также и на другие ее элементы, закрывающие лицо, к примеру, медицинские маски.
Сообщается, что контролировать исполнение нового закона будет МВД страны. За нарушение запрета предусмотрен штраф в размере 150 евро. Отказавшихся же исполнять закон будут задерживать и доставлять в полицейские участки для разъяснительных бесед.
Как отметили в парламенте Австрии, задачей нового закона является адаптация мигрантов из ближневосточных стран к европейскому обществу.
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