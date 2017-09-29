В Саудовской Аравии арестовали популярного чтеца Корана
13:14, 29 сентября 2017Ислам
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Фото: islam-today.ru
Власти Саудовской Аравии инициировали арест одного из популярнейших чтецов Корана в стране Мухаммада Салиха аль-Мунаджида. Об этом сообщает Islam-today.
Это уже далеко не первый арест религиозных и общественных деятелей в королевстве. Ранее сообщалось о задержании нескольких популярных в Саудовской Аравии проповедников.
Как отметил профессор политологии Калифорнийского университета Асад Абухалил, большинство арестованных открыто выступали против действующей власти, или высказывали точку зрения, противоречащую позиции властей.
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