В Саудовской Аравии арестовали популярного чтеца Корана

Власти Саудовской Аравии инициировали арест одного из популярнейших чтецов Корана в стране Мухаммада Салиха аль-Мунаджида. Об этом сообщает Islam-today.

Это уже далеко не первый арест религиозных и общественных деятелей в королевстве. Ранее сообщалось о задержании нескольких популярных в Саудовской Аравии проповедников.

Как отметил профессор политологии Калифорнийского университета Асад Абухалил, большинство арестованных открыто выступали против действующей власти, или высказывали точку зрения, противоречащую позиции властей.