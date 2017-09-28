В Дании министр страны по иммиграции опубликовала карикатуру на Пророка Мухаммада

Скандал возник в Дании после того, как министр страны по иммиграции Ингер Стойберг опубликовала на своей странице в социальных сетях карикатуру на Пророка Мухаммада.

Как сообщает "Islam-today" со ссылкой на "Reuters", таким образом министр отреагировал на решение датского Музея Сковгаарда не включать рисунок в новую выставку о богохульстве.

Стоит отметить, что речь идет о карикатуре, вызвавшей возмущение мусульман более 10 лет назад. Опубликована она была в 2005 году в датской газете Jyllands-Posten. Публикация обернулась волной насилия в мусульманских странах, жертвами которой стали более 150 человек.

Террористы, в свою очередь, открыл на художника Курта Вестергора настоящую охоту, объявив награду в 150 миллионов долларов за его убийство. Сейчас карикатурист и его семья живут под особой защитой.